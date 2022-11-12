القوى العاملة: انتهاء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالغربية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أحمد القللى مدير المديرية، فى بيان صحفى اليوم السبت، أن الاختبار شمل اختبار نظرى وآخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة.

وأكد "القللى" أن ذلك يأتى انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة، وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب فى إيجاد فرص عمل مناسبة، أو عمل مشروعات صغيرة تساعدهم فى توفير حياة كريمة لهم.