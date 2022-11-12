بحضور 3 وزراء.. الهيئة الإنجيلية تنظم ندوة عن مخاطر تغير المناخ فى cop27

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عددًا من الفعاليات خلال قمة المناخ COP 27 بمدينة السلام شرم الشيخ فى المنطقة الخضراء، وعددًا من الندوات التوعوية فى جناح التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بحضور كبير من المشاركين فى مؤتمر المناخ.





واستقبل جناح الهيئة الإنجيلية فى المنطقة الخضراء خلال مؤتمر المناخ COP27، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المصرى.

كما شارك فى فعاليات ندوات الهيئة الإنجيلية فى جناح التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، كل من الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وأيمن عبد الموجود، مساعد ووزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وعدد من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى الدولية والمصرية، للتعرف على أبرز نشاطات قطاعات ووحدات الهيئة الإنجيلية لمواجهة تغير المناخ.

وحول تعزيز قدرة ذوى الإعاقة لمواجهة التغيرات المناخية، نظمت الهيئة ندوة بمشاركة الدكتور مصطفى كمال، مدرس بجامعة Leeds البريطانية، ونبيل عزت، نائب مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالصعيد، وأدارت الجلسة سوزان صدقى، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، كم نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية عددًا من الندوات حول المواطنة البيئية وتعزيز السلام المجتمعى، بمشاركة الأستاذ طارق الخولى، عضو مجلس النواب، والدكتورة ريهام باهى، أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأدارت الجلسات هبة يسرى، مدير البرامج بمنتدى حوار الثقافات، وإيمان ممدوح، مدير برامج بناء السلام بمنتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وفى إطار دعم صغار المزارعين نظمت الهيئة ندوة حول تعزيز مرونة المزارعين لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بمشاركة Gottfried Pessl الرئيس التنفيذى لشركة Pessl النمساوية، والأستاذ حسن بدوى، ممثل مشروع الابتكار الزراعى GIZ، والدكتور عاطف الخبير بمعهد بحوث الصحراء، وماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية، وأدار الجلسة رفيق ناجى، مدير المواقع التنموية بالهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تشارك فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتى تستضيفها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية.