وزير البترول: مشروعات خفض الانبعاثات تخلق فرصا جيدة للتعاون مع القطاع الخاص

وأكد الملا - خلال لقائه مع وفد شركة هنى ويل العالمية برئاسة بنيامين دريجز رئيس الشركة اليوم السبت - أن ما تحقق من نتائج طيبة ليوم إزالة الكربون، والنجاح فى إدراجه ضمن فعاليات قمة المناخ لأول مرة يضع الجميع أمام مسؤوليتهم فى الوفاء بالتعهدات التى قطعوها على أنفسهم نحو الحفاظ على البيئة وتخفيض الاحتباس الحرارى ومن ثم نظافة الكوكب، فى ظل إدراج صناعة البترول ضمن الحلول الرئيسية.
وأضاف أن ما تحقق يمهد الطريق للأشقاء بدولة الإمارات خلال استضافة الدورة المقبلة من قمة المناخ COP28، نحو تحقيق المزيد من النجاح، مع تحقيق نتائج جيدة للصناعات فى خفض الانبعاثات.
وأوضح أن الجدية فى تخفيض الانبعاثات ضرورية، فى ظل تحمس الجميع لما تم عرضه وما رأيناه من توافق وتفهم للعمل معاً لتحقيق تحول طاقى يراعى الجميع، وهو التوافق الذى بدى أيضاً فى تواجد جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى المناخ واجتماع كل الأطراف على نفس المائدة ونفس الهدف.
من جانبه، هنأ وفد الشركة العالمية، وزير البترول على نجاح فاعليات القمة ويوم إزالة الكربون، وأشادوا بالتعاون البناء مع قطاع البترول، وأكدوا اعتزازهم بهذه الشراكة المتميزة، معربين عن تطلعهم لزيادة استثمارات الشركة بمصر وخاصة فى مجالات خفض الانبعاثات والتحول والرقمى وإنتاج الهيدروجين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وغيرها من المجالات التى يمكن لهنى ويل تقديم خدمات هندسية به.
كما أكدوا أن بدء وزارة البترول فى تنفيذ حقيقى لمشروع التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى؛ هو استثمار واقعى لإمكانيات مصر وموقعها الاستراتيجى بين ثلاث قارات هى أفريقيا وأسيا وأوروبا، وما تملكه من موارد وثروات طبيعية.
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