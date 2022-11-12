«جود ووتر».. إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة تزامنا مع COP27

جدة - نرمين السيد - وزعت عبوات المياه المصنوعة من مواد نباتية بالكامل، فى جميع مساحات المؤتمر، وحازت اهتماما كبيرا من جانب جميع الأطراف المشاركة بما فيها رؤساء الدول المشاركة والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة.

فى العام الماضى، تم إلقاء 2.8 مليون طن من النفايات البلاستيكية فى البحر المتوسط، لذا تهدف شركة Good Water إلى تشجيع الجمهور لتغيير عاداته المتعلقة بشراء المياه، ليختار العبوات الكرتونية بدلا من البلاستيكية.

منتجات Good Water هى لكل شخص مهتم بالحفاظ على مستقبل البيئة وتقليل النفايات البلاستيكية، خاصة الشباب الذين يسعون لآخذ زمام المبادرة فى الحفاظ على الكوكب، حيث تؤمن شركتنا بأن الوقت قد حان لشرب المياه بطريقة تحافظ على البيئة.

"جود واتر" Good Water هى أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنو عة من مواد نباتية، تستخدم أغطيه مصنوعة من بوليمر حيوى مشتق من قصب السكر، وتتكون العبوة بشكل أساسى من الخشب والألياف، التى تستخرج من غابات مدارة بشكل مسؤول ومصادر آخرى صديقة للبيئة.

إضافة إلى ذلك، فإن المياه المعبأة كرتونيا تمتلك تأثيرا بيئيا أقل بكثير من التى تستخدم عبوات بلاستيكية أو صفيح، كما تحافظ على نقاء المياه الأصلى (إذ تحمى المياه من الضوء، وتعقم قبل التعبئة).

وتتوافق المواد المستخدمة بواسطة الشركة مع معابير بيئية ممتازة لأنها لا تستخدم أى وقود أحفوزى، ويمكن إعادة استخدامها، وتتحلل فى الطبيعة أسرع بكثير من البلاستيك المستخدم بشكل يومى.

عن الشركة:

تأسست شركة Good Water عام 2022 على أيدى مجموعة من رواد الأعمال المصريين المهتمين بإنتاج تجربة شرب مياه صديقة للبيئة، والتخلص من ثفافة استخدام الزجاجات البلاستيكية، ودعم مجموعة من المستثمرين الوطنيين مشروعنا، تماشيا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

أطلقت شركة Good Water مرحلتها الأولى فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022 (COP27) بعبوتها الزرقاء ذات سعة 500 مللى. وعام 2023، ستطلق الشركة منتجها فى الأسواق المصرية بسعر اقتصادى.