مؤسسة حياة كريمة تنعى ضحايا انقلاب أتوبيس ترعة الرياح التوفيقي.. وتؤكد: سنقدم كل أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 05:28 مساءً - تنعى مؤسسة حياة كريمة، ضحايا حادث انقلاب أتوبيس ترعة الرياح التوفيقي بالدقهلية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد.
وتؤكد مؤسسة حياة كريمة، أنها ستقدم كل أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث، وتقديم واجب العزاء من خلال متطوعينا ومكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تقديم تعويضات لأسر المتوفين والمصابين تقدر ب ٥٠ ألف جنيه للمتوفى، و ٢٥ ألف جنيه للمصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بالشفاء للمصابين.