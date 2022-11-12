مؤسسة حياة كريمة تنعى ضحايا انقلاب أتوبيس ترعة الرياح التوفيقي.. وتؤكد: سنقدم كل أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 05:28 مساءً - تنعى مؤسسة حياة كريمة، ضحايا حادث انقلاب أتوبيس ترعة الرياح التوفيقي بالدقهلية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد.

وتؤكد مؤسسة حياة كريمة، أنها ستقدم كل أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث، ‎وتقديم واجب العزاء من خلال متطوعينا ومكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تقديم تعويضات لأسر المتوفين والمصابين تقدر ب ٥٠ ألف جنيه للمتوفى، و ٢٥ ألف جنيه للمصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بالشفاء للمصابين.