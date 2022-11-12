على هامش فعاليات مؤتمر المناخ .. سويلم يلتقى عمدة مدينة جرينفل الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - - مناقشة التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكي فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية ، خاصة فى ظل تشابه حالتى دلتا نهر النيل ونهر المسيسبى

- مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى يستخدم حلول طبيعية منخفضة التكاليف مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط

- إستفادة ملايين السكان وحماية بنية تحتية وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات

- خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق للتنمية المستدامة على طول البحر المتوسط

- الدكتور سويلم : هذا المشروع مثال للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ اريك سيمونز عمدة مدينة جرينفل الأمريكية.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين المصرى والامريكى فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال حماية الشواطئ ، خاصة فى ظل تشابه حالتى دلتا نهر النيل ودلتا نهر المسيسبى.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ مثل "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر" ، وهو المشروع الذي تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأشار سيادته لتميز هذا المشروع فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، والذى يُنفذ بطول ٦٩ كيلومتر فى (٥) محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين ، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لمؤتمر المناخ COP27.