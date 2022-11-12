رئيس COP27 يستقبل وزير الزراعة الأمريكى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم السبت، وزير الزراعة الأمريكى "توم فيلساك"، وذلك بالتزامن مع فعاليات يوم الزراعة والتكيُف مع تغير المناخ ضمن الأيام الموضوعية المختلفة التى تتخلل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى حرص على الإعراب عن التقدير للعلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر بالولايات المتحدة، مشيداً بمستوى التعاون الفنى القائم بين الجانبين فى قطاع الزراعة الحيوى لدى البلدين. وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكرى أشار كذلك إلى أهمية الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائى الذى يشهد حالياً أزمة عالمية فى ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الزراعة ووفرة الغذاء، منوهاً فى هذا الصدد بنداء السلام الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ من أجل إيقاف الحرب التى طالت تداعياتها السلبية الجميع. واختتم السفير أبو زيد تصريحاته كاشفاً أن الوزير الأمريكى أكد على الأهمية التى توليها الولايات المتحدة للمشاركة الفاعلة فى مختلف فعاليات مؤتمر COP27، مُستعرضاً فى هذا السياق مختلف المبادرات التى يتناولها الجانب الأمريكى خلال المؤتمر، وعلى رأسها مبادرة بعثة الابتكار الزراعية من أجل المناخ AIM for Climate، والتى تهدف للتعامل مع قضايا تغير المناخ والجوع من خلال حشد تمويل المناخ اللازم.

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