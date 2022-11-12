وزيرة التنمية الألمانية: مصر ترسل إشارات قوية حول طموحها المناخى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة الألمانية: "مصر بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، ترسل إشارات قوية لمزيد من الطموح المناخى وجهود التخفيف فى الدورة الحالية من المؤتمر، مشيرة إلى ترحيبها بأن سياسات العمل المناخى فى مصر ستعمل أيضًا على معالجة الآثار الاجتماعية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على المواطنين، حتى تكون السياسات المناخية عادلة.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة الاتحادية الألمانية، أن مصر تتمتع بإمكانيات فريدة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال الموارد المائية والرياح وسطوع الشمس.

وذكر وزير الدولة للتنمية فى ألمانيا يوخن فلاسبارث أن موارد طاقة الرياح ستكون محركًا رئيسيًا لضمان قدرة الدولة على التوسع فى الطاقة المتجددة لتزيد مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيد الطاقة، وتعمل مصر على صياغة استراتيجية طموحة طويلة الأجل للطاقة حتى عام 2050 لتقليل الانبعاثات والوصول إلى الصافى الصفرى.

وكانت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية أعلنت تقديم 250 مليون يورو لجمهورية مصر العربية، وذلك من أجل دعم لتسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035، بينها 50 مليون يورو منحة و100 مليون يورو مبادلة ديون.

جاء ذلك ضمن البيان المشترك والإعلان السياسى الذى أصدرته جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّى".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى كلمته أمام مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى سيقدمون حزمة تمويل لمصر بقيمة 500 مليون دولار، تسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة".

ومن المقرر أن يتم إتاحة التمويل لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، وذكرت الوزارة الألمانية فى بيان أن مصر تستهدف إيقاف تشغيل ما لا يقل عن 12 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعى بإجمالى قدرات 5 جيجاوات، وهذا الأمر يعد مكونًا رئيسيًا لإعادة الهيكلة التى تتم فى قطاع الطاقة، بما ينعكس على سياسات العمل المناخى الطموحة والمساهمات المحددة وطنيًا.

وفى سياق متصل أعلنت السفارة الأمريكية فى بيان حول زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لمدينة السلام شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP27، أن الولايات المتحدة وألمانيا يدعمان مصر بموارد مالية لدعم الطموح المناخى، لافتة إلى أن هذه الموارد تطلق العنان لاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 10 مليارات دولار، لزيادة قدرات القطاع بنشر 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مقابل إيقاف عدد من المحطات التى تعمل بالطاقة التقليدية، لخفض الانبعاثات وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر.

وتتكون المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، من ثلاثة محاور الأول الغذاء ويتضمن 5 مشروعات باستثمارات 3.35 مليار دولار، والثانى المياه ويتضمن 3 مشروعات باستثمارات 1.35 مليار دولار، والثالث الطاقة ويتضمن مشروعا واحدا ضخما فى مجال الطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليارات دولار، لتسجل إجمالى استثمارات البرنامج نحو 14.7 مليار دولار تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ونوه بيان السفارة الأمريكية بمحور "الطاقة" ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية، ويتولى تنسيق محور الطاقة، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أن مصر أعلنت خطة طموحة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ومساهمتها المحددة وطنيًا NDCs، كما شرعت فى تطوير الهيدروجين الأخضر وأعلنت اعتزامها التوسع فى المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدامة، وغيرها من الحلول التى تعزز جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمضى قدمًا فى جهود المناخ والتنمية.

ولفت البيان إلى أن الخطط والجهود التى تتبناها مصر فى هذا التوقيت ستقلل انبعاثات قطاع الطاقة بنحو الخمس وتقلل التلوث الناتج من غاز الميثان، كما أنها ستعزز أمن الطاقة من خلال توفير نحو مليارى متر مكعب من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الطاقة التقليدية.