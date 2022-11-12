التعليم توجه بتخصيص فقرة لتغطية أخبار COP27 فى الإذاعة المدرسية

جدة - نرمين السيد - ونص الخطاب على أنه تزامنًا مع استضافة مصر لفعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، والتى تعد لحظة فارقة فى التعامل مع قضية التغير المناخى، بمشاركة أكثر من 120 من قادة الدول ونحو 30 ألف شخص بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الخطاب على ضرورة التنبيه والتأكيد على تخصیص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ طوال فترة انعقادها، فضًلا عن إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك بهدف رفع الوعى الطلابى بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.