حياة كريمة تصرف تعويضات نقدية لضحايا حادث الدقهلية

وقالت المؤسسة فى بيانها إنه تم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، وصرف 25 ألف جنيه مصرى للمصاب، بالإضافة إلى تقديم واجب العزاء لُأسرهم.
وعلى الفور تحركت فرق الرصد الميدانى بالمؤسسة عقب الحادث الأليم، والذى لقى خلاله 19 شخصا مصرعهم، فيما أُصيب 6 آخرون على طريق "ميت غمر- المنصورة" أمام قرية الديرس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات أجا والمنصورة الدولى فيما تم انتشال السيارة من المياه، وانتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث وما زالت جهود قوات الإنقاذ مستمرة.
يأتى ذلك سعيًا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا خصوصًا فى الأزمات، وتماشيًا مع الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى تأتى المؤسسة كأحد اعضاءه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة فى العمل التنموى فى مصر.
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