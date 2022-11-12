التحالف الوطنى يعزى أهالى ضحايا أتوبيس الدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأعرب التحالف الوطنى بكامل مؤسساته عن عزمه بتقديم تعويضات مالية لأسر المتوفين وللمصابين بواقع 50 ألف للمتوفى و25 ألف للمصاب. وقرر تسيير قافلة طبية متعددة التخصصات للمساعدة فى حال الاحتياج إلى ذلك، مع وجود تحرك عاجل لفرق من المتطوعين لتقديم الدعم النفسى والمادى لأسر الضحايا المتواجدين فى محيط الحادث. وفى سابقة الأولى من نوعها، أعلن التحالف عن تقديم مشروعات لجميع الأسر المتضررة من الحادث والتى تحتاج إلى مصدر دخل مستدام بحيث يكون المشروع الواحد بقيمة تمويل 25 ألف جنيه.

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