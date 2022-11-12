سويلم يلتقى مدير قسم الهيدرولوجيا وممثل جامعة آخن الألمانية للتعليم الافتراضي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - - التنسيق المشترك بين الوزارة والجامعة فى مجال التدريب ورفع قدرات العاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة

- التعاون في التدريب بشكل افتراضي لتقليل تكلفة التنقل ، وتسهيل نقل خبرات دول العالم إلي الدول الإفريقية

- مناقشة سبل تحديث ودعم البنية الأساسية وقدرات مركز التدريب الإقليمى في مجال التعليم والتدريب الافتراضي

- مصر مركز إقليمي للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في موضوعات المياه والتغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف بقطاع المياه

- الاستفادة من خبرات وعلاقات البروفسير هاريبرت مع المنظمات التابعة لليونيسكو لرفع شأن مركز التدريب الإقليمى

على هامش مشاركة سيادته فى فعاليات مؤتمر المناخ .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بالسيد البروفسير/ هاريبرت ناكن مدير قسم الهيدرولوجيا وممثل جامعة آخن الألمانية للتعليم الافتراضي والحاصل علي العديد من الجوائز الدولية في الإبداع في التعليم الافتراضي.

وتم خلال اللقاء التباحث حول التنسيق المشترك بين الوزارة وجامعة آخن فى مجال التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع المياه من مصر والدول الإفريقية ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات بين مختلف الدول خاصة فيما يخص موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تم مناقشة التعاون في التدريب بشكل افتراضي Virtual Reality لتقليل تكلفة التنقل وخاصة مع الدول الافريقية ، وتسهيل نقل خبرات الدول المختلفة إلى الدول الإفريقية.

كما تم مناقشة سبل تحديث ودعم البنية الأساسية وقدرات مركز التدريب الاقليمى التابع للوزارة في مجال التعليم والتدريب الافتراضي ، والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية ، وذلك فى ضوء الاعداد لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

كما تم مناقشة سبل الإستفادة من خبرات وعلاقات البروفسير هاريبرت مع المنظمات التابعة لليونيسكو والمتواجدة في العديد من دول العالم لرفع شأن مركز التدريب الاقليمى من خلال توفير الخبرات في مجالات المياه المختلفة ، وكذلك الاستعانه بالمواد العلمية المتاحة لدي المنظمات التابعة لليونيسكو في تدريب الكوادر المصرية خاصه والكوادر الأفريقية بشكل عام.