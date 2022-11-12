الصحة تطلق 26 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة (الأماكن والمواعيد)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 26 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمى" لتغطية 78 قرية بـ17 محافظة، خلال الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لصحة الأسرة المصرية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل "المجانية" يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "كحق مكفول لجميع المواطنين" ولما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل، ورفع وعى المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأضاف عبدالغفار، أن هذه القوافل سيتم إطلاقها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وذلك بمشاركة أخصائيى النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة، والفعالة، والعمل على إرضاء المنتفعات، ورفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وتابع أن القوافل تعمل على رفع الوعى الصحى للأسر المصرية بوجه عام، والمرأة بوجه خاص، من خلال ندوات إعلامية غير تقليدية، يقدمها مسؤولى الإعلام، والرائدات الريفيات على مستوى المحافظات التى تنفذ بها القوافل.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن أولى هذه القوافل تبدأ أيام 14 و15 و16 نوفمبر بقرى "المراغى والزوايدة ومرزة" إدارة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، حيث تجوب القافلة قرى الإدارة الصحية لمدة 3 أيام على التوالى.

وأضاف الدكتور حسام عباس، أنه سيتم إطلاق 8 قوافل أيام 15 و16 و17 نوفمبر لتجوب قرى "المتانيا وكفر عمار والرقة" بإدارة جنوب العياط، محافظة الجيزة، و"كفر إبراش ودهمشا والمنير" بإدارة مشتول السوق محافظة الشرقية، و"منبال وحلوة وأبوعزيز" بإدارة مطاى، محافظة المنيا، و"قفطان الشرقية، وقفطان الغربية، ومعجون" بإدارة سمسطا، محافظة بنى سويف، و"سجين وأبشواى ودماط" إدارة قطور محافظة الغربية، و"البعالوة الصغرى والتل الصغير والحطب" إدارة التل الكبير، محافظة الإسماعيلية، و"جزيرة طما وكوم اشقاو وكوم العرب" إدارة طما بمحافظة سوهاج، و”حمزة سارى والضهرية وشنديد" إدارة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وتابع أنه سيتم إطلاق قافلتين للصحة الإنجابية أيام 19 و20 و21 نوفمبر بقرى "باوس والبرادعة وأجهور الصغرى" إدارة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، و"عرب بنى زيد وبنى زيد والفيما" إدارة الفتح محافظة أسيوط، كما يتم إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية فى قرى "أبوالريش قبلى وخور عواضة وكيما" محافظة أسوان، و"العدسات قبلى والطود والمريس" إدارة الطود، محافظة الأقصر، و"قرية برهيم، وسدود وزاوية رزين" إدارة منوف محافظة المنوفية، و"داقوف، وجبل الطير ومنقطين" إدارة سمالوط محافظة المنيا، و"شركة الاتحاد وزهور الأمراء والخليلية" إدارة الدلنجات محافظة البحيرة، وذلك أيام 20 و21 و22 نوفمبر الجارى، كما يتم إطلاق قافلة أخرى أيام 21 و22 و23 نوفمبر بقرى "قراش والمعسكر وبصار" إدارة بلقاس محافظة الدقهلية.

واختتم أنه سيتم إطلاق 8 قوافل للصحة الإنجابية أيام 22 و23 و24 نوفمبر بقرى "الشبراوين وحوض نجيح والمحمودية" إدارة ههيا، محافظة الشرقية، و"حاجز بنى سلمان وتزمنت الغربية وهوة" محافظة بنى سويف، و"جمعية الشيخ بدوى الخيرية والنهضة وقرية الجزائر" إدارة العامرية، محافظة الإسكندرية، و"الورق ومنشية عباس وأبوغنيمة" إدارة سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، و"غمازة الصغرى والجزيرة الشقرا ونزلة عليان" إدارة الصف، محافظة الجيزة، و"آل بيت النبى وصنافير وبلقس" إدارة قليوب، محافظة القليوبية، و"الحواتكة ونزه قرار والعتامنة" إدارة منفلوط محافظة أسيوط، و"سفلاق والجلاوية والعوامية" إدارة ساقلته محافظة سوهاج.