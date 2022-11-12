في يوم الزراعة خلال مؤتمر المناخ… الوزير شكري رئيس COP27 يستقبل وزير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم السبت ١٢ نوفمبر الجاري، وزير الزراعة الأمريكي "توم فيلساك"، وذلك بالتزامن مع فعاليات يوم الزراعة والتكيُف مع تغير المناخ ضمن الأيام الموضوعية المختلفة التي تتخلل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري حرص على الإعراب عن التقدير للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالولايات المتحدة، مشيداً بمستوى التعاون الفني القائم بين الجانبين في قطاع الزراعة الحيوي لدى البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكري أشار كذلك إلى أهمية الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي الذي يشهد حالياً أزمة عالمية في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الزراعة ووفرة الغذاء، منوهاً في هذا الصدد بنداء السلام الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ من أجل إيقاف الحرب التي طالت تداعياتها السلبية الجميع.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته كاشفاً أن الوزير الأمريكي أكد على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للمشاركة الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر COP27، مُستعرضاً في هذا السياق مختلف المبادرات التي يتناولها الجانب الأمريكي خلال المؤتمر، وعلى رأسها مبادرة بعثة الابتكار الزراعية من أجل المناخ AIM for Climate، والتي تهدف للتعامل مع قضايا تغير المناخ والجوع من خلال حشد تمويل المناخ اللازم.