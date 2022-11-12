المستشفيات التعليمية تقرر ندب وتجديد تكليف عدد من الأطباء (مستندات)

جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ندب عدد من الأطباء وتجديد تكليف آخرين بالمستشفيات التابعة.



جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ندب عدد من الأطباء وتجديد تكليف آخرين بالمستشفيات التابعة. وإلى نص القرارات: وذلك بعد الإطلاع على القانون وقرار رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة.

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