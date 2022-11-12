cop27.. هيئة الأرصاد تشارك فى جلسة حوارية حول رصد التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الطيران، ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى عدد من الفعاليات المهمة خلال قمة المناخ COP27، حول رصد التغيرات المناخية وتأثيراتها خصوصا على قطاع الطيران، وذلك استمرارا للمشاركة الفعالة لوزارة الطيران المدنى فى فعاليات قمة المناخ وإيمانا بأهمية البعد البيئى فى مجال الطيران كونه محور رئيسى للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.





وأكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى التنسيق مع جميع قطاعات وأجهزة الدولة المصرية بشأن القضايا والموضوعات المتعلقة بالمناخ فضلاً عن الإنذار المبكر والاستعداد للتغيرات المناخية وكيفية التغلب على الظروف المناخية الطارئة، مشيرا إلى أن وزارة الطيران حريصة على تطوير منظومة الإنذار المبكر ورصد مخاطر الطقس والمناخ والتنبؤ بحدوثها وآثارها من خلال هيئة الأرصاد الجوية بهدف مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وشاركت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى جلسة حوارية عن تأثير الغبار والأتربة على التغيرات المناخية بالجناح المصرى فى المنطقة الزرقاء تضمنت مناقشة دور تغير المناخ فى إثارة المخاوف بشأن مستقبل الغبار والعواصف الترابية، وتأثيراتها على معدلات جودة الهواء والصحة العامة وخفض كفاءة مصادر الطاقة المتجددة.

حضر الجلسة اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتور هشام العسكرى نائب رئيس وكالة الفضاء والدكتورة إيان ليسك رئيس لجنة خدمات الطقس والمياه والمناخ والبيئة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وخلال الجلسة استعرض اللواء هشام طاحون، الدور البارز للهيئة فى تطوير منظومة الإنذار المبكر بالغبار والعواصف الترابية على مصر، موضحا أبرز إمكانيات هيئة الأرصاد الجوية فى التنبؤ بالعواصف الترابية والرملية وإصدار النشرات والتحذيرات الهامة بشأنها.

كما نظمت هيئة الأرصاد بالجناح المصرى فى المنطقة الزرقاء بالمؤتمر جلسة بعنوان التأثيرات السلبية المحتملة على قطاع الطيران المدنى والناتجة عن التغيرات المناخية" من خلال عرض توضيحى قدمه الدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية وعرض لأهم الجهود لمواجهة تلك التأثيرات وأبرز التوصيات.

كما قدم عرضا شمل جولة "افتراضية" داخل متحف الأرصاد الجوية الدائم بمقر الهيئة والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذى يسلط الضوء على أهم الوثائق والسجلات والخرائط المناخية منذ القرن الثامن عشر، وتطور أساليب التنبؤ بالطقس حتى وصلت لاستخدام الأقمار الصناعية.

وتناولت الجلسة عرضا تقديميا من المركز الوطنى للأرصاد الجوية الإماراتية عن البرنامج الوطنى الإماراتى حول "الاستمطار الصناعى" وعرض التجربة الإماراتية فى مجال الأمطار الصناعية وتحسين الطقس، وذلك فى ضوء تعزيز التعاون بين هيئتى الأرصاد الجوية المصرية والإماراتية.

كما شاركت هيئة الأرصاد فى جلسة أخرى ناقشت آلية التنسيق لتوفير معلومات الأرصاد وفقًا لمتطلبات المستخدمين حيث قدم ممثل المنظمة العالمية للارصاد الجوية معلومات عن المستويات العالمية لغازات الاحتباس الحرارى وإجراءات التخفيف والتكيف المناخى فى العالم.

وقدمت الدكتورة زينب صلاح مدير إدارة بحوث الهواء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية صورة عامة عن الإمكانيات الحالية لقياس غازات الاحتباس الحرارى فى مصر والدور الهام الذى تقوم به هيئة الأرصاد الجوية فى هذا المجال ونظام مراقبة الانبعاثات الكربونية.