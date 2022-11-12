جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، بشأن التكليفات الصادرة من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، للمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، لتدريب 5000 من المعلمين والموجهين بالتعليم الثانوى على أساليب التدريس وفنيات صياغة الأسئلة، وفق نظام التقييم الجديد المطبق بالمرحلة الثانوية.





ووجه الخطاب مديرى المديريات بالتوجيه لاتخاذ اللازم نحو موافاة الوزارة بكامل بيانات المرشحين للتدريب، على أن تتضمن اليبانات التالية: رقم الكود- الاسم- الإدارة التعليمية- المديرية- رقم الهاتف. وأشار الخطاب، إلى أن التدريب موجه لموجهى العموم أو الموجهين فى مختلف تخصصات المواد الأساسية بجميع الإدارات التعليمية، ممن لديهم خبرات فى مجال التدريب، حتى يتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبى على مجموعات من المعلمين فى إداراتهم؛ لنشر ثقافة التقييم الجديدة بين جميع معلمى المرحلة الثانوية. واعتبارا من العام الدراسى 2018-2019، طبقت وزارة التربية والتعليم، نظاما جديدا للتقييم بالمرحلة الثانوية، يعتمد على قياس مستويات التفكير العليا لدى الطلاب بدلا من الحفظ والاسترجاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التعليم» تبدأ إجراءات تدريب 5000 معلم على نظام التقييم الجديد بالثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.