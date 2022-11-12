مؤتمر المناخ.. المجتمع المدنى يشيد بمبادرة حياة كريمة: تحسن جودة الحياة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن قرب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات بأعداد الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة والمناخ والموضوعات ذات الصلة بها، ووصفتها بالقاعدة المعلوماتية الشاملة، وذلك فى إطار الشبكة الإلكترونية الشاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى والمتوقع إطلاقها مع مطلع شهر ديسمبر 2022.





وتهدف قاعدة البيانات - وفقا لبيان صحفى، إلى التعرف على المجالات المختلفة التى تعمل بها الجمعيات فى شتى مجالات حماية البيئة، مثل التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها سواء كانت صلبة أو زراعية أو إلكترونية، وتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الصديقة للبيئة، والزراعة الذكية والرأسية وتلك التى تستخدم المياه المعالجة، وتعزيز الوعى البيئى، والتمكين الاقتصادى للفئات المتأثرة بتغير المناخ، وغيرها من المجالات.

كما انتهت الوزارة من إعداد الإصدار الأول من مؤشر تقييم الأثر البيئى للجمعيات ومشروعاتها المختلفة التى تساهم فى الدراسة الأولية لمعايير البيئة الآمنة، والتخفيف من حدة مخاطر المشروعات غير الصديقة للبيئة.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركتها فى جلسة "الأدلة والبيانات اللحظية فى سباق التكيف للمجتمعات الأفقر والأكثر عرضة للتغير المناخى" والتى انعقدت فى جناح المجتمع المدنى بالمنطقة الرسمية الزرقاء فى قمة مؤتمر المناخ “27-COP”بشرم الشيخ.

وذلك بحضور الأستاذ عبد الرحمن ناجى مدير التعلم والاستراتيجية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والأستاذ محسن سرحان مدير بنك الطعام المصرى، والسيد اباى كيبروم؛ رئيس البرنامج القطرى بالمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية بمصر، والدكتور أحمد السيد؛ مدير الأبحاث بمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، بالإضافة إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية إعداد وثيقة أو دليل تعليمى يشتمل على معلومات وافية عن تأثيرات التغيرات المناخية على المجتمع بمختلف فئاته والقطاعات التى تحتاج للدعم، مشيرة إلى قضية الأمن الغذائى، ومشددة على ضرورة تبسيط المصطلحات العلمية والبيئية ونشر الوعى البيئى ليصل للجميع، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر المناخ.

وأكد الخبراء على عدة نقاط منها أهمية توفر المعلومات العلمية عن مختلف جوانب قضية المناخ، ومساعدة المجتمع المدنى للوصول إلى هذه المعلومات، وأهمية نشر ثقافة تغذوية واستهلاكية جديدة تعتمد على فكر الترشيد وكفاءة الاستخدام.

كما طرح الحاضرون عدة قضايا على هامش النقاش وأهمها ندرة المياه والزراعة خاصة فى المناطق الساحلية المعرضة للملوحة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية فى الأراضى الزراعية، وتلوث الغذاء بالمبيدات والأسمدة الكيميائية، وتلوث القنوات والمجارى المائية، وتزايد معدلات التصحر فى الأراضى الزراعية.

وأشاد معظم الحاضرين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة فى الريف المصرى، مستبشرين على مساهمتها فى معالجة كثير من القضايا من خلال تحسين البنية التحتية للمرافق بالقرى، وتعزيز وجود المياه النظيفة والشبكات العامة للصرف الصحى، وردم الترع والمصارف الملوثة والتى تمثل خطراً على الصحة، واستنباط أصناف زراعية جديدة ملائمة للتغير المناخى، وإيجاد آليات حديثة للزراعة الذكية.