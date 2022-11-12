ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023

جدة - نرمين السيد - وجاءت إرشادات الوزارة كالتالى:-

أولا: إرشادات تحرير الاستمارة الإلكترونية لجميع الطلاب

1- مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية على بوابة المدرسة لدى وزارة التربية والتعليم "الاسم كامل من شهادة الميلاد، الرقم القومى، النوع، الديانة، رقم الهاتف، حالة القيد".

2- يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالى: .moe-register.emis.gov.eg

3- يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 4*6 تظهر كامل الوجه، وتكون بامتداد jpg وبحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت بخلفية بيضاء، علما بأن الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادات والوثائق الرسمية.

4- يكتب اسم الطالب كاملا ومطابقا لشهادة الميلاد فى جميع مواضع الاستمارة، وبدون تعديل بخط اليد.

5- يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان كى تكون صورة الطالب واضحة على بطاقة تحقيق الشخصية الإلكترونية وعلى الاستمارة الإلكترونية.

6- تتكون الاستمارة الإلكترونية من ثلاثة أوراق مطبوعة من موقع الوزارة ترتب على النحو التالى:

الورقة الأولى: بطاقة تحقيق الشخصية، تذكرة إخطار الطالب برقم الجلوس، بطاقة الإحصاء.

الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان إتمام التعليم الأساسى للعام الدراسى 2022-2023.

الورقة الثالثة: بيانات عن الامتحانات السابقة، إقرار من الطالب وولى أمره بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام

الورقة الرابعة: "تصديق خاص بطلبة المنازل ومن فى حكمهم" تطبع فقط مع طلاب المنازل مع لصق طابع دمغة فئة واحد جنيه ثم تدبس بالترتيب السابق مع الدباسة من الناحية اليسرى فى موضعين: الموضع الأول "فى منتصف تذكرة إخطار الطالب برقم الجلوس" والموضع الثانى "فى منتصف بطاقة الإحصاء".

ملحوظة: غير مسموح بتغيير الترتيب أو التدبيس فى موضع آخر وذلك لتسهيل قص بطاقة تحقيق الشخصية.

7- يحرر كل طلب بيانات استمارة التقدم للامتحان الإلكترونية بخط يده فى الفراغات المعدة بجميع مواضع الأوراق الثلاثة السابقة وتحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة.

8- يتم اعتماد الاستمارة الإلكترونية بخاتم الشعار بعد مراجعتها والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب فى الصور الثلاث، بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة "بطاقة تحقيق الشخصية - بطاقة الإحصاء - الاستمارة الإلكترونية"، وتعتمد من مدير المدرسة وتختم فى المواضع الثلاثة "أسفل الاستمارة الإلكترونية - بند 7 من بيانات عن الامتحانات السابقة- فى نهاية الإقرار الخاص بعدم تقدم الطالب أمام لجنة أخرى هذا العام".

9- يرفق لكل طالب عدد 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب "رقم قومى" مع تدبيس صورة فوتوغرافية "مدون عليها اسمه رباعيا بالكمبيوتر ومطابقة للصورة المطبوعة على الاستمارة الإلكترونية ومختومة من الخلف"، يتم تدبيسها على كل صورة شهادة ميلاد الطالب وتسلم كالتالى:

النسخة الأولى: توضع بين الورقة الثانية والثالثة من الاستمارة الإلكترونية بدون تدبيس.

النسخة الثانية: تسلم بترتيب كشف 12 د مع نسخة معتمدة من كشف 12 د المطبوع من موقع الوزارة إلى لجنة النظام والمراقبة بالمديرية "توضع داخل حافظة أوراق بكبسولة" للاعتماد.

10- بالنسبة للطلاب على نظام الدمج: إرفاق صورة طبق الأصل من: التقرير الطبى وموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية، توضع بين الورقة الثانية والثالثة من الاستمارة الإلكترونية بدون تدبيس.

ثانيا: إرشادات تحرير الاستمارة لطلاب المنازل: جميع ما سبق من تعليمات مضافا إليه ما يلى:-

1- يتقدم الطالب باستمارته عن طريق آخر مدرسة حصل منها الطالب على الصف الثانى الإعدادى أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادى.

2- إرفاق أصل شهادة الميلاد "رقم قومى"، بالإضافة لعدد 2 صورة طبق الأصل كما بالبند 8 من أولا.

3- فى حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة: يتم إرفاق بيان نجاح الصف الأول الإعدادى وبيان نجاح الصف الثانى الإعدادى على أن يكون مستخرج بعد بدء العام الدراسى الجديد "جديد 2022-2023.

4- الطالب الراسب فى الأعوام السابقة: عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب مستخرج بعد بدء العام الدراسى الجديد 2022-2023.

5- الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب فى تحسين المجموع: إرفاق أصل بيان درجات نجاح العام السابق+ إفادة بأن الطلب غير مقيد بإحدى المدارس الفنية أو المدارس الخاصة فى العام الحالى.

ثالثا: تعليمات تحرير الاستمارات للإدارة المدرسية

1- يتم انتقاء مجموعة مميزة من العاملين بكل مدرسة للإشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم للامتحان ومراجعتها بكل دقة لأكثر من مرة ويوقع المشرفون على هذا العمل بالاسم الثلاثى.

2- مدير المدرسة مسؤول عن تنفيذ ما جاء فى القرار رقم 141 فى 8-9-2022.

3- يحرر كشف خاص بطلاب الدمج مع تحديد نوع الإعاقة وإرفاق لكل طالب صورة "التقرير الطبى - موافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية".

4- تقوم لجنة المراجعة بتدقيق بيانات الطالب مع مسؤول تسجيل البيانات على الموقع الإلكترونى للوزارة الخاص بالمدرسة ومطابقة البيانات حرفيا من حيث: "الاسم الكامل من شهادة الميلاد - تاريخ الميلاد - الرقم القومى - الديانة - نوع الإعاقة للطلاب على نظام الدمج" مع الالتزام بالقواعد التالية:

- تكتب الحروف الأولى فى جميع الأسماء بدون همزات مثل: احمد- امنة- ادم.

- عدم ترك مسافات فى وسط الأسماء المركبة مثل: عبدالله- عبد الرحمن.

- عدم كتابة النقطتين فوق التاء المربوطة فى نهاية الأسماء مثل: فاطمه ساميه- منيره.

- عدم كتابة النقطتين تحت الياء فى نهاية الاسم: مثل: فتحى- على- سالى.

5- تطبع كشوف 12 د من خلال موقع الوزارة وتراجع جيدا ثم يصوب أى خطأ فيها على موقع الوزارة ويعاد طبع عدد 4 نسخ منها توقع من أعضاء اللجنة وتعتمد وتختم وترسل نسختين مع الاستمارات ونسخة مع صور شهادة الميلاد "مدبس عليها الصور الشخصية" لإدارة الإحصاء، ويحتفظ بنسخة طرفكم يتم اعتمادها من "لجنة النظام والمراقبة - لجنة القيد بالمديرية" للرجوع إليها عند اللزوم.

6- يتم ترتيب الاستمارات طبقا لكشف 12 د النهائى والمطبوع من على موقع وزارة التربية والتعليم.

7- توضع الاستمارات فى أكلسيرات ذات الرابط القماش بواقع كل 100 استمارة فى كل أكلاسير.

8- كتابة اسم المدرسة والإدارة وعدد طلاب المدرسة بنين/ بنات على كل أكلاسير.

الأوراق المطلوب تسليمها من المدرسة مع تسليم الاستمارات "توضع داخل حافظة أوراق" وهى:

1- محضر توزيع أعمال لجنة تحرير الاستمارات مع تدوين بيانات "مدير المدرسة - وكيل شؤون الطلبة - مسؤول الإحصاء" على أن تتضمن كل من: الاسم وأرقام الهواتف المحمولة.

2- محضر توزيع أعمال لجنة مراجعة وتدقيق الاستمارات على كشوف 12 د.

3- عدد 3 نسخ من كشف 12 د بالوضع النهائى بدون تصويب تطبع من موقع الوزارة وتعتمد وتختم.

4- تقرير بيانات الطلاب الذين سددوا رسوم التقدم للامتحان، من موقع وزارة التربية والتعليم ومعتمد.

5- كشف خاص بطلاب الدمج "مسلسل - الاسم - نوع الإعاقة" معتمد مع إرفاق "التقرير الطبى - موافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية" لكل طالب.

فى حالة عدم وجود طلاب على نظام الدمج بالمدرسة يتم استبدال الكشف بإقرار من مدير المدرسة بذلك.

رابعا: تعليمات تحرير الاستمارات للإدارة التعليمية:

1- متابعة تنفيذ تعليمات تحرير استمارات الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس التابعة لكل إدارة.

2- يتم تسليم استمارات المدارس فى مكتب الأرشيف بديوان المديرية لأعضاء لجنة القيد للشهادة الإعدادية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، عدا يوم الجمعة وذلك طبقا لجدول التسليم المرفق.

3- يحرر كشف خاص بطلاب نظام الدمج من إدارة التربية الخاصة بالإدارة "المدرسة - الاسم - نوع الإعاقة" مع إرفاق صورة طبق الأصل من "التقرير الطبى - موافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية" ويعتمد الكشف من الإدارة وتسلم للجنة النظام والمراقبة بحد أقصى يوم الخميس الموافق 22-12-2022.