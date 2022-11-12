شرم الشيخ تحصل على «الأيزو» كأول مركز للمرونة والصمود بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - تسلم خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، شهادة "الأيزو" لمدينة شرم الشيخ، كأول مركز للمرونة والصمود بإفريقيا ضمن برنامج جعل المدن مرنة 2030، وذلك على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27".





سلم الشهادة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامى ميزوتورى، وذلك بقاعة مركز المؤتمرات الدولى بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وخالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح. وقال المحافظ - حسب بيان أصدرته محافظة جنوب سيناء - إنه تم الانتهاء من التجهيز شرم الشيخ، لتكون مركز المرونة فى مدة لم تتجاوز ستة أشهر فقط، مطالبا بأن تكون تجربة شرم الشيخ فى هذا المجال، نموذجا يحتذى بها.

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