سامح شكري يعقد حواراً مطولاً مع ممثلي السكان الأصليين والمجتمعات المحلية المشاركين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - عقد السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الأحد ١٢ نوفمبر الجاري، حواراً مع وفود السكان الأصليين المعتمدة لدى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمشاركين فى الدورة ٢٧ للمؤتمر، والتي تضم ممثلين عن مختلف المنظمات الحكومية المعنية بتمثيل السكان الأصليين والمجتمعات المحلية من مختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد خلال الحوار على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التعرف على خبرات وقيم وتجارب ممثلي السكان الأصليين التي من شأنها أن تسهم في دعم الهدف الرئيسي للمؤتمر المتمثل في تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض.

وأضاف بأن وزير الخارجية أكد في هذا السياق على الاهتمام الذي توليه مصر لتمثيل السكان الأصليين والمجتمعات المحلية بشكل فعال خلال مختلف فعاليات المؤتمر، وهو ما حرصت معه رئاسة COP27 على تعزيز مشاركتهم في مؤتمر شرم الشيخ من خلال إعفاء الجناح الخاص بهم من الرسوم، وضمان تواجدهم في شتى فعاليات الاعداد للمؤتمر وصولاً إلى الموائد المستديرة التي عقدت على المستوى الرئاسي والأيام الموضوعية المختلفة للمؤتمر.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن ممثلي السكان الأصليين والمجتمعات المحلية حرصوا من جانبهم على الإعراب عن التقدير لحرص رئيس المؤتمر على عقد هذا الحوار المطول معهم من أجل الاستماع لشواغلهم، بما في ذلك الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم في مواجهة تداعيات تغير المناخ، والاستماع لرؤاهم حول مختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وعلى رأسها قضية توفير تمويل المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يضطلعوا بحماية المساحة الأكبر منه حول العالم.