شكري يجتمع مع وفد الشعوب الأصلية المشارك في مؤتمر المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - اجتمع وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، اليوم السبت، مع وفد الشعوب الأصلية المشارك فى المؤتمر المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -" إن الرئاسة المصرية ل مؤتمر المناخ حريصة على الاستماع لجميع الأصوات لضمان التعبير عن اهتمامات ومصالح الجميع فى مخرجات مؤتمر المناخ".

وبين أن جميع الأصوات ممثلة ومسموعة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.