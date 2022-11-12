جون كيرى: هناك توجه لاستخدام الغاز المصرى فى الدول الأوروبية

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى، إننا ندعم مشاريع الطاقة فى مصر، مؤكدا أن القاهرة أعدت منصة تتحدث عن الطرق المثلى لتقليل الانبعاثات وإيجاد طريق للعالم للوصول إلى "صفر انبعاثات" وتقلل استخدام الوقود الأحفورى.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة المناخ فى شرم الشيخ، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك توجه لاستخدام الغاز الذى ينتج فى مصر بالدول الأوروبية، ومصر التزمت ببناء محطات طاقة شمسية بساعة 10 ميجا وات بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا والبنك الأوروبى، وألمانيا سوف تقدم قرضا فى هذا الشأن".

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