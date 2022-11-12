جامعة السويس تنظم عدة أنشطة وفعاليات حول التغيرات المُناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - نظمت جامعة السويس برئاسة د. السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بقضية التغيرات المناخية، وذلك على هامش استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الجاري.

ونظمت الجامعة ندوة علمية حول التغيرات المُناخية، بحضور لفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من الطلاب، وتناولت فعاليات الندوة تقديم عدة محاضرات قدمها أساتذة الجامعة وتناولت مفهوم التغيرات المُناخية: والأسباب والتأثيرات السلبية، وإبراز أهمية استخدام الطاقة الخضراء، وأهمية الاهتمام بملف التغيرات المُناخية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحماية المُمتلكات، والإشارة إلى مفهوم التوازن الذي يعُد أحد أهم عوامل الحفاظ على المناخ في دول العالم.

كما نظمت الجامعة مُنتدى الجامعات المصرية للتغيرات المناخية برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 22 و23 أغسطس الماضي، والذي شهد عرض أحدث المشروعات البحثية التي قامت الجامعات بتنفيذها لمجابهة الأثار المُترتبة على التغيرات المناخية ووضع حلول تطبيقية والحد من الأثار السلبية للكربون، واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة في المشروعات.

وشاركت جامعة السويس في فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، من مُنطلق إيمانها بالدور الذى تقوم به في المساهمة في هذه الفعاليات الهامة، واستخدام العلم كوسيلة لدفع عجلة التنمية، حيث شاركت الجامعه بوفد مكون من د. السيد الشرقاوي رئيس الجامعة ود. شريف محمد فهمي عميد كلية العلوم ود. محمد حمزة أستاذ علوم البحار والبيئة بكلية الثروة السمكية، وخلال الفعاليات، تم عرض مشرع رصد تأثير التغيرات المناخية على عناصر البيئة البحرية باستخدام عوامة بحرية مثبت عليها حساسات لقياس ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة الأس الهيدروجيني والتيارات البحريو وغيرها، وتقوم ببث هذه القياسات إلى جهاز حاسب آلي مركزي على البر واستخدام هذا النظام كإنذار مُبكر لمواجهة أي تغيرات عن القيم الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية، وتم اختيار هذا المشروع ضمن المشروعات المعروضة في مؤتمرمنتدي التغيرات المناخية لعرض فعاليات وأنشطة الجامعات الحكومية المصرية بالجلالة.

هذا وقد قام د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بافتتاح وتفقد جناح الجامعة، ضمن فعاليات COP27 والذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وتفقد سيادته معرض الجامعة واستمع لشرح تفصيلي عن المشروع، وأوصى بالوقوف على مدى قابلية تطبيق المشروع.

كما نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم ندوة بعنوان "التنمية المُستدامة والطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية"، وتناولت إبراز أهمية استخدام الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمُتجددة لتقليل تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل الطاقة التقليدية.