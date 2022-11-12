في يوم العلوم والشباب بقمة المناخ.. المجتمع المدني يناقش البناء الأخضر وصفر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - يطرح المجتمع المدني مجموعة من المبادرات والأفكار والمشروعات حول العلوم والشباب والأجيال الجديدة في إطار اليوم الذي خصص لهذين الموضوعين في قمة المناخ بشرم الشيخ ومنها البناء الأخضر صديق البيئة والتعلم وتوفر المعلومات والتكيف مع التغيرات المناخية في المجتمعات الأكثر هشاشة.

ولم تغفل فعاليات المجتمع المدني ذوى الهمم حيث تخصص جلسة عن تأثير التغيرات المناخية على ذوى الهمم في المنطقة الزرقاء والتي تشهد اضافة إلى تلك الفعاليات جلسات أخرى خاصة بالتأثيرات الاجتماعية للتغيرات المناخية ونشر فكر السلوكيات المستدامة خاصة بين الشباب والأجيال الجديدة وكيفية دعم مشاركتهم في العمل المناخي.

وفى إطار يوم العلوم والشباب أيضا تقام مجموعة أخري من الفعاليات تناقش كيفية الوصول لصفر كربون والتوقف التام لانبعاثات الكربون والوظائف الخضراء صديقة البيئة إلى جانب موضوعات اخرى تهتم بالسياحة البيئية مساهمة سيدات الأعمال في العمل المناخي، هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من المعارض الفنية للحرف اليدوية.