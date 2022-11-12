جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" -" إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ حريصة على الاستماع لجميع الأصوات لضمان التعبير عن اهتمامات ومصالح الجميع فى مخرجات مؤتمر المناخ". وبين أن جميع الأصوات ممثلة ومسموعة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يجتمع مع وفد الشعوب الأصلية المشارك فى مؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.