إطلاق مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول تغير المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم، فى الحدث الخاص بإطلاق مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، والتى أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر من خلال مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الإفريقى.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عقب إطلاق المبادرة من شرم الشيخ، بأن الوزير شكرى أبرز خلال الفعالية أنها تعتبر الأولى من نوعها التى تتناول العلاقة بين تغير المناخ والسلام، على نحو يعكس جهود مصر البناءة فى مجال تعزيز العمل متعدد الأطراف.

وقد أوضح رئيس المؤتمر فى كلمته بهذه المناسبة، أن المبادرة سيتم تنفيذها عبر عدد من المحاور، ممثلةً فى تعزيز العلاقة ما بين التكيُف مع تغير المناخ وبناء السلام، واستدامة السلام من خلال نظم غذائية مرنة مناخياً، والدفع بحلول مستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ، فضلاً عن الإسراع بحشد تمويل المناخ لاستدامة السلام.

وكشف المتحدث باسم الخارجية فى تصريحاته، أن مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والذى يتولى مهام السكرتارية الخاصة بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى تناولت مخرجات نسخته الثالثة المنعقدة فى يونيو الماضى العلاقة بين المناخ والسلام والتنمية، سيقوم بمهمة صياغة ومتابعة تفعيل هذه المبادرة، التى تمتد على مدار خمس سنوات، من خلال ضمان المشاركة والتناغم والدعم المبادل بين عناصر المبادرة وجهود تحقيق أهداف أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063 وخطة عمل واستراتيجية إفريقيا لتغير المناخ والتنمية 2022 – 2032.