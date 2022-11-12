فوز أستاذ مساعد بجامعة القاهرة بجائزة الشباب العربى 2022

جدة - نرمين السيد - فازت الدكتورة هالة أحمد الرشيدى الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالمركز الأول بجائزة الشباب العربى لعام 2022 عن دراسة بعنوان "خبرة المنظمات العربية المتخصصة فى تعزيز العمل العربى المشترك: حدود الواقع والمأمول".





وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة هالة أحمد الرشيدى، مشيدًا بجهودها وإسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تفتخر بعلمائها الذين يمثلونها فى كافة المحافل المحلية والدولية وتقدم الدعم لهم فى مختلف التخصصات ليواصلوا إبداعاتهم وإسهاماتهم لخدمة الوطن والإنسانية، وبما يحقق الارتقاء بمكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن جامعة القاهرة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام باحثيها للمشاركة والمنافسة فى مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للاشتراك فى المسابقات المختلفة.

جدير بالذكر أن جائزة الشباب العربى تم الإعلان عنها فى مايو 2022 من اللجنة الوطنية المصرية، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وهى جائزة تخصص للباحثين والمفكرين الشبان وأعضاء هيئات التدريس فى الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، وتقوم فكرة الجائزة هذا العام على الإسهام فى تطوير العمل العربى المُشترك فى ظل التحديات التى يواجهها الإقليم العربى من خلال دراسات علمية لشباب الباحثين والمُتخصصين فى الشؤون العربية عن طريق تقديم أفكار ورؤى جديدة تتماشى مع الظروف التى يمر بها الوطن العربى من أحداث وما يُحيط به من مخاطر.