جامعة السويس تنظم عدة أنشطة وفعاليات حول التغيرات المُناخية

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة السويس برئاسة السيد الشرقاوى رئيس الجامعة، العديد من الأنشطة والفعاليات التى تتعلق بقضية التغيرات المناخية، وذلك على هامش استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى COP27، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الجارى.





ونظمت الجامعة ندوة علمية حول التغيرات المُناخية، بحضور لفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من الطلاب، وتناولت فعاليات الندوة تقديم عدة محاضرات قدمها أساتذة الجامعة وتناولت مفهوم التغيرات المُناخية: والأسباب والتأثيرات السلبية، وإبراز أهمية استخدام الطاقة الخضراء، وأهمية الاهتمام بملف التغيرات المُناخية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحماية المُمتلكات، والإشارة إلى مفهوم التوازن الذى يعُد أحد أهم عوامل الحفاظ على المناخ فى دول العالم.



كما نظمت الجامعة مُنتدى الجامعات المصرية للتغيرات المناخية برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 22 و23 أغسطس الماضى، والذى شهد عرض أحدث المشروعات البحثية التى قامت الجامعات بتنفيذها لمجابهة الأثار المُترتبة على التغيرات المناخية ووضع حلول تطبيقية والحد من الآثار السلبية للكربون، واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة فى المشروعات.



وشاركت جامعة السويس فى فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، من مُنطلق إيمانها بالدور الذى تقوم به فى المساهمة فى هذه الفعاليات الهامة، واستخدام العلم كوسيلة لدفع عجلة التنمية.

وخلال الفعاليات، تم عرض مشروع رصد تأثير التغيرات المناخية على عناصر البيئة البحرية باستخدام عوامة بحرية مثبت عليها حساسات لقياس ثانى أكسيد الكربون ودرجة الحرارة الأس الهيدروجينى والتيارات البحرية وغيرها، وتقوم ببث هذه القياسات إلى جهاز حاسب آلى مركزى على البر واستخدام هذا النظام كإنذار مُبكر لمواجهة أى تغيرات عن القيم الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية، وتم اختيار هذا المشروع ضمن المشروعات المعروضة فى مؤتمر منتدى التغيرات المناخية لعرض فعاليات وأنشطة الجامعات الحكومية المصرية بالجلالة.

هذا وقد قام محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بافتتاح وتفقد جناح الجامعة، ضمن فعاليات COP27 والذى يستمر حتى 18 نوفمبر الجارى، وتفقد معرض الجامعة واستمع لشرح تفصيلى عن المشروع، وأوصى بالوقوف على مدى قابلية تطبيق المشروع.

كما نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم ندوة بعنوان "التنمية المُستدامة والطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية"، وتناولت إبراز أهمية استخدام الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمُتجددة لتقليل تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل الطاقة التقليدية.