مبادرة ابدأ.. محاور ثلاثية لدعم الصناعة المصرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى محاور دعم الصناعة.

وتمثلت المحاور فى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتدريب المهنى، حيث وصلت المبادرة لـ 64 مشروعا فى جميع القطاعات، وتعاملت مع مستثمرين من 12 دولة، وتحدثت مع 3000 مصنع لحل مشكلاته، ونقل الخبرات والبدء من حيث انتهى الآخرون.

وتهدف مبادرة "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.