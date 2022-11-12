وزير الرى بـCop27: الزراعة تستهلك 70 % من موارد المياه بالعالم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أن قطاع الزراعة يستهلك حوالى 70 فى المائة من موارد المياه حول العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 80 فى المائة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذى يستلزم تحقيق الترابط التام بين قطاعى المياه والزراعة لتحقيق الأمن الغذائى.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت، فى جلسة إطلاق "مبادرة الغذاء والزراعة.. من أجل التحول المستدام" (FAST)، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (Cop27) والذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأشار سويلم - فى كلمته - إلى دعمه الكامل لمبادرة "الغذاء والزراعة"، والتى تتكامل مع مبادرة "التكيف فى قطاع المياه"، والتى تطلقها مصر بعد غد الإثنين خلال فعاليات "يوم المياه" بمؤتمر المناخ.

وأوضح أن تغير المناخ له تأثيرا كبيرا وواضحا على قطاعى المياه والزراعة، حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلبا على إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة موجات الحرارة العالية، وبالتالى فإن استمرار الارتفاع فى درجة حرارة الأرض يمثل تحديا كبيرا فى توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمى، الأمر الذى يستلزم دعم قطاعى المياه والزراعة المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات التى تحقق التكيف وتعزز الصمود والمرونة فى قطاعى المياه والزراعة.

وأضاف أن ما يشهده العالم خلال العام الحالى من أحداث أثرت سلبا على سلاسل الإمداد بالغذاء حول العالم، بالإضافة للتحديات التى يفرضها تغير المناخ على توفير المياه والغذاء الآمن، ما يدفع الجميع لحشد الجهود (حكومات، ومجتمع مدنى، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص) لدعم قضايا المياه والغذاء، لذا وضعت مصر ملفات الأمن المائى والغذائى والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ.

ولفت وزير الرى إلى أن التغيرات المناخية دفعت المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية تعتمد على الابتكارات والبحث العلمى.

وأكد أهمية العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، وأهمية التوسع فى استخدام الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة بالاعتماد على أفضل البدائل المستخدمة عالميا فى هذا المجال، مع مراعاة الفارق التكنولوجى بين الغرب وإفريقيا، مشيرا إلى أن الحلول التى تعتمد على تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.