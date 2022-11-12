وزير التعليم العالى يشارك فى جلسة إعادة تصميم استراتيجيات العلوم والابتكار

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى جلسة بعنوان "إعادة تصميم استراتيجيات العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى عالم متغير"، والتى عقدت ضمن فاعليات يوم العلم بمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27.





أدار الجلسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمنسق العلمى ليوم العلم فى مؤتمر الأمم المتحدة متعدد الأطراف للمناخ.

وناقشت الجلسة التخفيض الطوعى لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، والتكيف من خلال الابتكارات الخضراء، وتحفيز المجتمعات المحلية، وبناء الوعى.

كما ناقشت الجلسة عددا من القضايا الهامة، منها: كيفية تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية فى ظل تحديات تغير المناخ، ودور الجامعات فى تشكيل أجيال المستقبل واقتصاديات الاقتصاد الاخضر، ودور الدول المتقدمة فى مكافحة تغير المناخ، وتم استعراض عددا من المقترحات حول تحفيز التعاون الإقليمى لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الدول العربية.

وخلال الجلسة، أكد المشاركون على أهمية تحقيق الخفض الطوعى للكربون، وأشاروا إلى أن مواجهة أزمة تغير المناخ وخفض الانبعاثات لا يمكن أن يتحقق من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجية والتعديلات التشريعية وحدها، بل يتطلب الحلول الاقتصادية والقابلة للتطبيق، وكذلك زيادة الوعى العالمى بأسباب وتأثيرات تغير المناخ، وإبراز الحلول المناخية المناسبة للمجتمعات المحلية، فضلا عن ضرورة التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية والمنظمات غير الحكومية والدينية فى مجابهة قضية المناخ، كما تم استعراض قصة نجاح مصرية عن تحفيز الخفض الطوعى للانبعاثات الكربونية فى قطاع الزراعة من خلال استخدام تكنولوجيات بسيطة وتوعية لصغار المزارعين وتحفيز مادى لصغار المزارعين، كما تم اقتراح تعميم المشروع على مستوى القارة الإفريقية تحت عنوان مزرعة إفريقيا للمناخ Africa Farm For Climate، والاستفادة من مزايا الكربون الائتمانى وتجارة الكربون.

وانتهت المناقشات إلى التأكيد على أهمية إنشاء آليات وشراكات جديدة للتعاون العربى الإفريقى لمواجهة قضايا تغيرات المناخ.

شارك فى الجلسة، الدكتور مايكل سوكلس الخبير الأوروبى فى علوم البيئة، والأستاذ بجامعة أثينا باليونان، والدكتور منى نمير المستشار العلمى لدولة كندا والأستاذ بجامعة أتاوا، و حلمى أبوالعيش رئيس مجموعة سيكم ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبلس، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمى العربية.