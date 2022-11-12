على هامش cop27.. سيدة السلام الكاثوليكية تنظم ندوة عن حب الوطن

جدة - نرمين السيد - نظم نشاط التعليم المسيحى ببازيليك العذراء سيدة السلام، ندوة للأطفال حول "حب الوطن والخليقة"، كرم خلالها الخادمات المثاليات، تحت شعار "فى حب الخليقة والوطن قادرون على الحماية والتغيير".





تأتى الندوة على هامش مؤتمر قمة المناخ COP 27، المقام حاليا، بمدينة شرم الشيخ، وألقت الدكتورة شادن دياب، مستشارة ومسؤولة برنامج التغذية والتغيير المناخى بمنظمة الأمم المتحدة، كلمة توضيحية لمفاهيم تغيير المناخ، وقدرة الأطفال على تغيير المناخ المحيط بهم.

وأعطى الأب إرميا نشأت، راعى البازيليك، كلمة روحية تشجيعية، دارت حول الانتماء كتعبير عن الحب للخليقة، والوطن، والإيمان، المنبثق من مفاهيم كتابية مقدسة.

تضمنت الندوة أيضا تكريم الخادمات المثاليات، وأهدى أطفال الرعية درع التكريم لهن، وكتاب التعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكية، كما قدمت الدكتورة شادن دياب هدية تذكارية للأطفال المشاركين، وانتهى اليوم بترديد النشيد الوطنى.