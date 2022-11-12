ضد الشائعات- الحكومة تنفى وجود زيادة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، وأنه لم يتم إقرار أى زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، ولم يتم إصدار أى قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت أن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأى تعديلات، مُؤكدةً أن إقرار أى زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب.

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