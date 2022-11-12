رئيس صرف الإسكندرية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي بحياة كريمة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - تابع المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومراجعة تقدم الأعمال فى تنفيذ الوصلات المنزلية التي تنفذها الشركة مشددا على أن تكون تلك المشروعات أولوية ملحة خلال الفترة القادمة، والتزام المقاولين بمراجعة مسئولياتهم والتأكد من الانتهاء من الوصلات وفقا للتوقيتات المحددة.

وأشار إلى ضرورة أن يلتزم جميع المقاولين بإجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، والاعتماد على المكون الوطنى فى تنفيذ مشروعات المبادرة، مشدداً، علي انهاء تنفيذ الوصلات المنزلية فى المشاريع التي تم الانتهاء منها في اقرب وقت مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.