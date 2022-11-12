فوز أستاذ مساعد بجامعة القاهرة بجائزة الشباب العربي 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - د. الخشت: جامعة القاهرة تفتخر بعلمائها المتميزين الذين يمثلونها فى كل المحافل الدولية وتدعمهم فى مختلف تخصصاتهم العلمية

تسليط الأضواء على النماذج المشرفة بالجامعة وتشجيعهم على التقدم للمسابقات والمنافسات العالمية لامتلاكهم مقومات التميز

فازت الدكتورة هالة أحمد الرشيدي الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالمركز الأول بجائزة الشباب العربي لعام 2022 عن دراسة بعنوان "خبرة المنظمات العربية المتخصصة في تعزيز العمل العربي المشترك: حدود الواقع والمأمول".

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة هالة أحمد الرشيدي، مشيدًا بجهودها وإسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تفتخر بعلمائها الذين يمثلونها في كافة المحافل المحلية والدولية وتقدم الدعم لهم في مختلف التخصصات ليواصلوا إبداعاتهم وإسهاماتهم لخدمة الوطن والإنسانية، وبما يحقق الارتقاء بمكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن جامعة القاهرة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام باحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للاشتراك في المسابقات المختلفة.

جدير بالذكر أن جائزة الشباب العربي تم الإعلان عنها في مايو 2022 من اللجنة الوطنية المصرية، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وهي جائزة تخصص للباحثين والمفكرين الشبان وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، وتقوم فكرة الجائزة هذا العام على الإسهام في تطوير العمل العربي المُشترك في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم العربي من خلال دراسات علمية لشباب الباحثين والمُتخصصين في الشؤون العربية عن طريق تقديم أفكار ورؤى جديدة تتماشى مع الظروف التي يمر بها الوطن العربي من أحداث وما يُحيط به من مخاطر.