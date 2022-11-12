ندى العجيزي: إطلاق المبادرة الإقليمية للأمن المناخي بـ”كوب 27” لمساعدة الدول العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - أعلنت الوزير المفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، إطلاق المبادرة الإقليمية للأمن المناخي في المنطقة العربية بمؤتمر المناخ “cop 27”، مشيرة إلى أنها مبادرة شاملة تركز على أهمية وتأثير موضوع تغير المناخ على الدول العربية بشكل عام وعلى المجتمعات المحلية في الدول العربية خاصة المجتمعات الضعيفة والهشة التي يمكن أن تكون موجودة في الدول العربية نتيجة للنزاعات أو الحروب أو الكوارث الطبيعية التي قد تصيب هذه الدول.

وقالت العجيزي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ اليوم السبت، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، إنه تم عقد أكثر من ورشة عمل خاصة بالمبادرة وسنعمل الفترة القادمة على أخذ الملاحظات الأخيرة للدول عليها وصولا إلى مؤتمر"cop 28" الذي سيعقد في الإمارات حتى يكون هناك أنشطة تنفيذية على أرض الواقع في هذه الدول التي تعاني من تحديات التغيرات المناخية.

وأضافت العجيزي أن مصر ستقدم مشروعات لها علاقة بالبيئة والاستدامة وهذه فرصة لرجال الأعمال للاستثمار في تلك المشاريع، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول العربية بدأت تتحرك في اتجاه الاستدامة والحفاظ على البيئة، وأن هدفنا هو مساعدة الدول في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت العجيزي إلى أن مؤتمر المناخ يشهد مشاركة عدد كبير وضخم من جميع أنحاء العالم وهناك عدد كبير من الأجنحة سواء للدول أو المنظمات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني في المنطقتين الخضراء والزرقاء، مشيدة بالجهد المبذول في تنظيم المؤتمر.

وفيما يتعلق بموضوع التمويل، قالت العجيزي إن موضوع التمويل من أهم الموضوعات وهناك أكثر من دولة لديها استعداد للتمويل ولا نستطيع أن نتحدث عن موضوع تغير المناخ دون أن نذكر موضوع التمويل فيجب أن يكون هناك التزاما من الدول المتقدمة تجاه الدول النامية فيما يتعلق بتمويل مشروعات التخفيف والتكيف بالدول النامية.