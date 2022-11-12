cop27.. المجتمع المدنى يناقش البناء الأخضر وصفر كربون والوظائف الخضراء

جدة - نرمين السيد - يطرح المجتمع المدنى مجموعة من المبادرات والأفكار والمشروعات حول العلوم والشباب والأجيال الجديدة فى إطار اليوم الذى خصص لهذين الموضوعين فى قمة المناخ بشرم الشيخ، ومنها البناء الأخضر صديق البيئة والتعلم وتوفر المعلومات والتكيف مع التغيرات المناخية فى المجتمعات الأكثر هشاشة.





ولم تغفل فعاليات المجتمع المدنى ذوى الهمم، تخصص جلسة عن تأثير التغيرات المناخية على ذوى الهمم فى المنطقة الزرقاء، والتى تشهد إضافة إلى تلك الفعاليات جلسات أخرى بالتأثيرات الاجتماعية للتغيرات المناخية ونشر فكر السلوكيات المستدامة، لا سيما بين الشباب والأجيال الجديدة وكيفية دعم مشاركتهم فى العمل المناخى. وفى إطار يوم العلوم والشباب أيضا تقام مجموعة أخرى من الفعاليات تناقش كيفية الوصول لصفر كربون والتوقف التام لانبعاثات الكربون والوظائف الخضراء صديقة البيئة إلى جانب موضوعات أخرى تهتم بالسياحة البيئية مساهمة سيدات الأعمال فى العمل المناخى، إلى جانب مجموعة كبيرة من المعارض الفنية للحرف اليدوية.

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