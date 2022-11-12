انطلاق مونوريل العاصمة الإدارية خلال أيام (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" انطلاق مونوريل العاصمة الإدارية خلال أيام. والمونوريل يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى من مدينة نصر للعاصمة، والثانية غرب النيل من مدينة 6 أكتوبر حتى المهندسين، بطول المسار 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ومسافة 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيزا كبيرا بالشوارع.

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