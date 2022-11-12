إغلاق ميدان سفنكس كليا لمدة 30 يوما.. وهذه التحويلات المرورية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - حددت إدارة المرور مجموعة من التحويلات المرورية بعد غلق كلى لميدان سفنكس بمنطقة المهندسين، ونخص هذا الإغلاق فى النقاط التالية:

1- غلق ميدان سفنكس في المهندسين يستغرق 30 يوما.

2- الغلق في الاتجاه المؤدى لشارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو.

3- يأتى هذا ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل.

4- الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت تحويلات مرورية منعا للزحام.

5- التحويلات شملت حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب باستكمال السير فى اتجاه شارع أحمد عرابى، تستكمل السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو باتجاه فتحة الدوران، الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو، ثم العودة لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

6- شملت تحويل حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل باتجاه ميدان الجلاء تسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو باتجاه فتحة الدوران "المستحدثة"، الكائنة أسفر كوبرى 15 مايو، ثم الدوران والعودة لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.

7- عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية.

8- غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بصفة دورية لحين الانتهاء من تلك الأعمال.