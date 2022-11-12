قطع المياه اليوم عن مناطق بالدقهلية 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قطع المياه اليوم السبت، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء من ذات اليوم، عن مدينة منية النصر وبعض قرى مركز منية النصر؛ لتنفيذ أعمال ربط خطوط مياه بمنية النصر، أقطار 400 و550 ملي؛ مما يستدعى غلق المياه عن بعض القرى.





جاء ذلك بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى هذا الشأن. وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه فى مركز منية النصر، هى مدينة منية النصر والعزب التابعة وقرية البجلات والعزب التابعة وقرية ميت تمامة والعزب التابعة، وقرية منشأة الجمال والعزب التابعة.

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