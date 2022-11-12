مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر الأول فى إفريقيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مصنع الهيدروجين الأخضر الأول فى إفريقيا: وتستهدف مصر من تشغيل مصنع الهيدروجين الأخضر الأول فى إفريقيا، تعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة الخضراء.

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