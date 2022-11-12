مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن كان فخورا وسعيدا بلقاء الرئيس السيسى

وقال سوليفان - فى تصريح صحفى على متن طائرة الرئاسة الأمريكية المتوجهة إلى كمبوديا - إن بايدن شعر أنه من المهم جدًا حضور بعض القمم ذات الأهمية الكبيرة هذا العام، مضيفا "أن (كوب 27) كانت أولى تلك القمم، والتى تستضيفها مصر حاليا، وكان الرئيس الأمريكى فخورًا وسعيدًا بإتاحة الفرصة له للقاء الرئيس السيسى أمس".
وأشار إلى أن القمة الثانية هى "الآسيان" وتٌعقد سنويا لرابطة دول جنوب شرق آسيا وتستضيفها كمبوديا هذا العام، وقال "إن مضيف هذه القمة هو رئيس الوزراء الكمبودى سامديتش تيكو هون سين، ومن المقرر أن يجتمع بايدن معه".
وتابع سوليفان قائلا: "القمة الثالثة هى (العشرين) ويستضيفها الرئيس الاندونيسى جوكو ويدودو وهو زعيم منتخب ديمقراطيا"، موضحا أن بايدن يلتقى مضيفى كل القمم التى يحضرها وسيجتمع كذلك مع نظرائه الأوروبيين، بمن فيهم رئيسا وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك وإيطاليا جورجا ملونى، كما أن الرئيس الأمريكى سيلتقى بالطبع فى بنوم بنه بنظيره الكورى الجنوبى يون سوك يول ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.
واختتم سوليفان تصريحاته قائلا "إن بايدن أمامه الكثير من الفرص للانخراط بعمق مع الحلفاء الديمقراطيين الأساسيين، ولكنه ينخرط فى جميع المجالات لخدمة مصالح أمريكا ولتعزيز موقعها الاستراتيجى".
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