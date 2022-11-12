حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 13-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 13-11-2022
مهنياً: القمر في برجك يثير حماستك ويشير إلى تغييرات تحصل في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء
عاطفياً: أجواء الشريك تولد نوعاً من القلق بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر
صحياً: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض
حظك اليوم برج الثور الاحد 13-11-2022
مهنياً: إذا كنت متشنّجاً قليلاً، حاضراً للمواجهة، مستاء من بعض التصرفات، جارحاً في كلامك، فحاذر
عاطفياً: حاول أن تكون أكثر التزاماً في علاقتك بالشريك، ويفضل أن تصارحه في حقيقة مشاعرك تجاهه
صحياً: أمراض العصر كثيرة، منها الكوليسترول والتريغليسيريد وغيرهما، علاجها المناسب الحمية والرياضة
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 13-11-2022
مهنياً: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلاً وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعاً بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب
عاطفياً: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل
صحياً: إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية مدروسة
حظك اليوم برج السرطان الاحد 13-11-2022
مهنياً: لا تتسرع في الحكم على الزملاء إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة
عاطفياً: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقرباً من الشريك ومثالاً يحتذى في المجال العاطفي
صحياً: الآلام في الأذنين لها عدة أسباب، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان
حظك اليوم برج الاسد الاحد 13-11-2022
مهنياً: لم تعد الأحداث الخارجية تثقل كاهلك، تتصرّف بروح القادر والمنتصر وتباشر ما هو أساسي
عاطفياً: صارح الحبيب بمشاعرك تجاهه، فهو بحاجة إليك ويدرك ما تمر به من ظروف صعبة
صحياً: كن على يقين أن من أغلى ما عند الإنسان هو الصحة، لذا انتبه إلى صحتك
حظك اليوم برج العذراء الاحد 13-11-2022
مهنياً: يعاودك الحظ مجدداً، فإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جداً اليوم
عاطفياً: تستغلّ جاذبيتك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فتحقق نجاحاً لافتاً طال انتظاره
صحياً: لا تخف من الأوجاع الطفيفة التي تطرأ على صحتك، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب
حظك اليوم برج الميزان الاحد 13-11-2022
مهنياً: أطلق مخيلتك وفكّر في ما تريده فعلاً، تحلم وتعبّر عن رغباتك وتمضي في سبيلك مؤمناً بقدرتك على التنفيذ
عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا يهدّد علاقتكما
صحياً: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحاً مدة ساعة على الأقل
حظك اليوم برج العقرب الاحد 13-11-2022
مهنياً: تتخلص هذا اليوم من بعض المصاعب حول مشروع خلاّق، وتنطلق مجدداً في خطة عمل واضحة جداً
عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء السائدة حالياً
صحياً: لا تشعر بالرضا عن نفسك فتسعى دائماً للوصول إلى لياقة بدنية تفيد صحتك
حظك اليوم برج القوس الاحد 13-11-2022
مهنياً: تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلا
عاطفياً: جبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً
صحياً: تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات الدسمة، حذار المضاعفات لاحقاً
حظك اليوم برج الجدي يوم الاحد 13-11-2022
مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت سابقاً تراجعاً لافتاً في عملك
عاطفياً: يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل
صحياً: بين الصحة السليمة والصحة شبة السليمة فرق واضح، أنت المسؤول عن ذلك
حظك اليوم برج الدلو الاحد 13-11-2022
مهنياً: تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها، لكن لا تيأس
عاطفياً: حاول أن تبتعد عن الجدال العقيم، لأنّه سيؤثر سلباً في نوعية علاقتك، وهذا لن يكون في مصلحتك
صحياً: ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، حاول أن تشرك فيها جميع أفراد العائلة
حظك اليوم برج الحوت الاحد 13-11-2022
مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الصعوبات والمعوقات من طريقك إلا انه يجعلك مزاجيّاً جدّاً وقد يحمّلك أعباء
عاطفياً: تبحث عن استقرارك وتحاول ان تضبط الايقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة