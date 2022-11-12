البيت الأبيض يبرز تصريحات الرئيس السيسى ووصف بايدن لمصر بـ أم الدنيا

وذكر البيت الأبيض- فى سلسلة بيانات صدرت حول القمة- أن الرئيس الأمريكى هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعهما، على استضافة هذه القمة، وأنهما أكدا التزامهما بتسريع الجهود العالمية لمواجهة الأزمة المناخية.
وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكى والمصرى شددا على الالتزام المتبادل بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر فى مواجهة التحديات العالمية الاقتصادية وما يخص الأمن الغذائى الناجم عن الحرب الروسية فى أوكرانيا، إضافة إلى دعم حقوق مصر المائية.
ونوه إلى المشاورات بين الرئيسين حول تحديات الأمن الإقليمي، وفرص تهدئة النزاعات والشراكة الدفاعية بين البلدين، والتى تمتد عبر عقود من الزمن.
وأشار إلى ما ذكره الرئيس بايدن من أن مصر توصف منذ أمد بعيد بأنها "أم الدنيا" وأنه كان من المناسب، لذلك استضافتها لهذه الفعالية البيئية والمناخية.
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