تفاصيل حالة الطقس اليوم 12 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس خريفى معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 25 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 24 17

دمياط 24 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 24 17

شلاتين 28 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 23 17

وادى النطرون 24 17

مطروح 23 16

السلوم 23 15

سيوة 23 12

العريش 25 17

رفح 25 17

الطور 26 18

كاترين 19 10

رأس سدر 26 14

نخل 22 10

طابا 24 19