وزير الأوقاف: مصر تبهر العالم وتجمع كبار قادته على أرضها

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، فى تدوينة له عبر تويتر: "ها هى مصر الحاضر فى الجمهورية الجديدة تبهر العالم كله وتجمع كبار قادته على أرضها للعمل على وضع حلول جذرية لقضية وجودية بحتة هى قضية أثر التغيرات المناخية". وتابع: "تحية لقمة التنفيذ المنعقدة بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ ".

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