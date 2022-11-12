التموين تطمئن المواطنين على المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية

جدة - نرمين السيد - طمأن المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجى، مؤكدا أن الأرز يكفى لمدة 6 أشهر، والأرز التموينى بـ 10.5 جنيهات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على قناة cbc، تقديم الإعلامى جابر القرموطى، أنه لدينا مخزون استراتيجى للقمح لمدة 5 أشهر حتى إبريل القادم 2023، واحتياجات السلع الأساسية عند المستويات الآمنة.

وتابع أنه لدينا 5 ملايين طن شعير، بالإضافة إلى أنه لدينا 3.6 مليون طن أرز أبيض، ويكفى استهلك مصر 3.2 مليون طن سنويا، مضيفا أنه خلال ساعات سيكون هناك كميات كبيرة من الأرز فى الأسواق بوفرة من سعر 12 لـ15 جنيها.

وأوضح أنه لدينا فائض من السكر حتى شهر يناير 2023، وكذلك سيتم بدء إنتاج السكر من البنجر وقصب السكر فى نفس الشهر.