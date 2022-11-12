جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ،حار على جنوب الصعيد.





ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر(حلايب -شلاتين).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تتوقع سقوط أمطار فى هذه الأماكن اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.