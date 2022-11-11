بالسيارات.. مسيرة تأييد لدعم الدولة والرئيس السيسي وقمة المناخ في الجمالية وشارع الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 11:30 مساءً - شهدت دائرة قسم شرطة الجمالية وشارع الأزهر بمحافظة القاهرة، مسيرة ضخمة نظمها عدد من المواطنين بالسيارات، جابت شوارع وميادين المدينة، وذلك لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي واحتفالا بمؤتمر بنجاح مؤتمر المناخ.

ورفع المواطنون خلال المسيرة الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورددوا هتافات مؤيدة للدولة المصرية وداعمة لمجهودات والمشاريع التي العملاقة التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة.

المواطنون خلال المسيرة

جاء ذلك بعد الدعوات التحريضية الفاشلة التي اطلقتها جماعة الاخوان الإرهابية، للخروج في مظاهرات ضد الدولة المصرية، والتي باءت بالفشل.